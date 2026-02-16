|
16.02.2026 06:31:31
CHEIL GRINDING WHEEL IND präsentierte Quartalsergebnisse
CHEIL GRINDING WHEEL IND lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 92,24 KRW. Im Vorjahresviertel hatte CHEIL GRINDING WHEEL IND 179,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 19,88 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 6,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,33 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1391,93 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 881,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 78,90 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 81,97 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX kämpft um 25.000-Punkte-Marke -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.