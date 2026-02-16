16.02.2026 06:31:31

CHEIL GRINDING WHEEL IND präsentierte Quartalsergebnisse

CHEIL GRINDING WHEEL IND lud am 13.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 92,24 KRW. Im Vorjahresviertel hatte CHEIL GRINDING WHEEL IND 179,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 19,88 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 6,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,33 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1391,93 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 881,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 78,90 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 81,97 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

