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18.05.2026 06:31:29
CHEIL GRINDING WHEEL IND verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CHEIL GRINDING WHEEL IND hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 281,00 KRW gegenüber 127,00 KRW im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,50 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CHEIL GRINDING WHEEL IND einen Umsatz von 18,98 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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