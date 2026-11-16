CHEIL GRINDING WHEEL IND: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CHEIL GRINDING WHEEL IND hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 194,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 253,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,93 Prozent auf 20,18 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at