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17.08.2026 06:31:29
CHEIL GRINDING WHEEL IND: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
CHEIL GRINDING WHEEL IND hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 344,00 KRW gegenüber 1532,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,60 Milliarden KRW – ein Plus von 12,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CHEIL GRINDING WHEEL IND 19,25 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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