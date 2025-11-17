CHEIL GRINDING WHEEL IND zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CHEIL GRINDING WHEEL IND veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 253,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CHEIL GRINDING WHEEL IND ein EPS von 157,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,78 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 20,40 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at