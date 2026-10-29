CHEIL INDUSTRIES gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CHEIL INDUSTRIES ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CHEIL INDUSTRIES die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3410,32 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 3474,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,29 Prozent auf 12 008,04 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10 150,95 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at