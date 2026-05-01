Cheil Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cheil Industries hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 5159,12 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cheil Industries 4478,00 KRW je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Cheil Industries 10 465,82 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9 736,78 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3768,89 KRW prognostiziert, während der Umsatz bei 10 427,17 Milliarden KRW erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at