|
29.10.2026 06:31:29
Cheil Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cheil Industries lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3410,32 KRW, nach 3462,00 KRW im Vorjahresvergleich.
Cheil Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12 008,04 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10 150,95 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!