Cheil Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cheil Industries lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3410,32 KRW, nach 3462,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Cheil Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12 008,04 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10 150,95 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at