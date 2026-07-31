CHEIL INDUSTRIES präsentierte Quartalsergebnisse

CHEIL INDUSTRIES hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

CHEIL INDUSTRIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3638,97 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2168,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 11 995,06 Milliarden KRW gegenüber 10 022,08 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at