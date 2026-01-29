29.01.2026 06:31:29

Cheil Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cheil Industries gab am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 4391,51 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2918,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 10 832,43 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cheil Industries 9 992,76 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3229,36 KRW gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 10 572,33 Milliarden KRW geschätzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 13607,20 KRW. Im Vorjahr waren 13629,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,23 Prozent zurück. Hier wurden 40 742,24 Milliarden KRW gegenüber 42 103,24 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 13420,97 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 40 503,59 Milliarden KRW gerechnet.

