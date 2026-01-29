CHEIL INDUSTRIES stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CHEIL INDUSTRIES hat am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4391,51 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CHEIL INDUSTRIES ein EPS von 2930,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 10 832,43 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 8,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9 992,76 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 13607,20 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13679,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3,23 Prozent auf 42 103,24 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 40 742,24 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at