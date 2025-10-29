|
29.10.2025 06:31:28
Cheil Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cheil Industries ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cheil Industries die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3304,15 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 2739,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Cheil Industries im vergangenen Quartal 10 150,95 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cheil Industries 10 309,87 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
