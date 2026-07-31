Cheil Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cheil Industries hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 3638,97 KRW. Im letzten Jahr hatte Cheil Industries einen Gewinn von 2155,00 KRW je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,69 Prozent auf 11 995,06 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10 022,08 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at