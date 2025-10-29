CHEIL INDUSTRIES: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CHEIL INDUSTRIES hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3304,15 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2752,00 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10 150,95 Milliarden KRW – eine Minderung von 1,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10 309,87 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at