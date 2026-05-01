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01.05.2026 06:31:29
CHEIL INDUSTRIES zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CHEIL INDUSTRIES stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5159,12 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4490,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CHEIL INDUSTRIES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10 465,82 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 9 736,78 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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