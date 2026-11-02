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02.11.2026 06:31:29
CHEIL Worldwide informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
CHEIL Worldwide hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 390,16 KRW gegenüber 639,00 KRW im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,61 Prozent auf 1 039,04 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1 188,92 Milliarden KRW gelegen.
Redaktion finanzen.at
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