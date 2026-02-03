CHEIL Worldwide präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CHEIL Worldwide gab am 02.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 553,32 KRW gegenüber 381,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent auf 1 199,72 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1 164,26 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1804,10 KRW. Im letzten Jahr hatte CHEIL Worldwide einen Gewinn von 2049,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4 546,90 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4 344,26 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1912,07 KRW sowie einen Umsatz von 4 553,84 Milliarden KRW prognostiziert.

Redaktion finanzen.at