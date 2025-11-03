CHEIL Worldwide präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CHEIL Worldwide hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 562,71 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 608,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1 188,92 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 072,54 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at