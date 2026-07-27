CHEIL Worldwide stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CHEIL Worldwide hat am 24.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 550,94 KRW. Im letzten Jahr hatte CHEIL Worldwide einen Gewinn von 502,00 KRW je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 1 074,52 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CHEIL Worldwide 1 118,83 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at