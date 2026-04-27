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27.04.2026 06:31:29
CHEIL Worldwide: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
CHEIL Worldwide hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 245,60 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 280,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1 039,42 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1 017,57 Milliarden KRW.
Redaktion finanzen.at
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