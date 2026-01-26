BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
26.01.2026 12:59:38
Chelsea holt BVB-Verteidiger Anselmino zurück
DORTMUND (dpa-AFX) - Nach nur sechs Monaten verlässt Abwehrspieler Aarón Anselmino Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) und kehrt zum FC Chelsea zurück. Der englische Premier-League-Club hat eine entsprechende Klausel aktiviert, sodass der nur ausgeliehene 20 Jahre alte Argentinier vorzeitig nach London zurückkehrt. Dies bestätigte der Fußball-Bundesligist am Montag.
Der BVB hatte den Innenverteidiger erst im Sommer eigentlich bis zum 30. Juni 2026 ausgeliehen. Anselmino sollte die Personalsorgen in der Abwehr beheben und überzeugte auch - wenn er spielte. Denn aufgrund von Verletzungen fiel der Abwehrspieler immer wieder mal aus und gab erst am Samstag beim 3:0-Sieg bei Union Berlin sein Comeback. Insgesamt absolvierte er sechs Liga-Spiele für den BVB und erzielte dabei ein Tor.
Nun muss Dortmund den Spieler eine Woche vor dem Ende des Transferfenster überraschend vorzeitig wieder abgeben. Chelsea hat verletzungsbedingt selbst Personalprobleme in der Abwehr./kam/DP/jha
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,30
|0,00%