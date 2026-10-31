Manchester United Aktie
WKN DE: A1J2MK / ISIN: KYG5784H1065
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31.10.2026 15:53:38
Chelsea verschärft Krise von Man United und Trainer Carrick
LONDON (dpa-AFX) - Der FC Chelsea hat die Krise von Manchester United weiter verschärft und den Druck auf Trainer Michael Carrick erhöht. Die Mannschaft von Coach Xabi Alonso setzte sich in der englischen Premier League in Überzahl mit 2:0 (0:0) gegen den kriselnden Rekordmeister durch. Nach der dritten Niederlage in Serie für United dürfte die Kritik an Carrick weiter zunehmen.
Rogers zur Führung, Palmer vom Punkt
Morgan Rogers (50. Minute) brachte Chelsea an der heimischen Stamford Bridge kurz nach der Pause in Führung. Nach einem Foul von United-Verteidiger Lisandro Martinez an Chelseas Wesley Fofana im Strafraum sah Martinez Gelb-Rot. Den fälligen Strafstoß für die Gastgeber verwandelte Cole Palmer zum 2:0 (64.).
Ein dritter Chelsea-Treffer durch Estevao (71.) wurde nach Videobeweis wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. In der ersten Hälfte war bereits das vermeintliche Führungstor von Matheus Cunha für das glücklose Man United (34.) nach VAR-Entscheidung wegen Abseits aberkannt worden.
Spekulationen um Carricks Zukunft
Für Manchester United war es nach dem 1:4 in der Champions League in Como und dem 0:3 in der Liga gegen Bournemouth die nächste bittere Niederlage. In der Liga erlebt der Club den schlechtesten Saisonstart seit 1986.
Damit dürften die Spekulationen über Carricks Zukunft neue Nahrung erhalten. Nach einer Krisensitzung am vergangenen Montag hatten die Clubverantwortlichen ein klares Bekenntnis zum Trainer vermieden. Als mögliche Nachfolger werden Eddie Howe, Julian Nagelsmann und Antonio Conte in britischen Medien gehandelt.
Chelsea ist dagegen mit Coach Alonso nach dem Ligapokal-Aus gegen Liverpool und einer 0:2-Heimniederlage gegen den Lokalrivalen Tottenham Hotspur vorerst zurück in der Erfolgsspur./pde/DP/zb
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