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26.10.2026 06:31:29
Chembond Chemical Specialties öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Chembond Chemical Specialties lud am 24.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chembond Chemical Specialties ein EPS von 2,69 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 730,4 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 957,7 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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