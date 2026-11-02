Chembond Chemicals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chembond Chemicals hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 3,20 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chembond Chemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 2,85 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chembond Chemicals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 891,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 577,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at