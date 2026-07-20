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20.07.2026 06:31:29
Chembond Chemicals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Chembond Chemicals stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,26 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,97 INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Chembond Chemicals 724,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 576,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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