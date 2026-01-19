Chembond Chemicals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chembond Chemicals hat am 16.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Chembond Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,71 INR je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 50,16 Prozent auf 629,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at