Chemclin Diagnostics A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chemclin Diagnostics A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Chemclin Diagnostics A im vergangenen Quartal 71,9 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 20,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chemclin Diagnostics A 90,3 Millionen CNY umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,110 CNY gegenüber 0,320 CNY je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Chemclin Diagnostics A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 22,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 332,68 Millionen CNY im Vergleich zu 429,65 Millionen CNY im Vorjahr.

