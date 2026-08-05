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05.08.2026 06:31:29
Chemcon Speciality Chemicals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Chemcon Speciality Chemicals präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 INR gegenüber 1,74 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 664,9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 24,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 535,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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