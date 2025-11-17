Chemcon Speciality Chemicals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chemcon Speciality Chemicals präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,57 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,73 INR je Aktie in den Büchern standen.

Chemcon Speciality Chemicals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 537,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 526,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at