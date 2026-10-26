Chemcon Speciality Chemicals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chemcon Speciality Chemicals hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,05 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,57 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 654,5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chemcon Speciality Chemicals einen Umsatz von 537,1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at