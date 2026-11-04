Chemcrux Enterprises: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Chemcrux Enterprises veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Chemcrux Enterprises 238,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 177,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at