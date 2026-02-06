Chemcrux Enterprises veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Chemcrux Enterprises stellte am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 INR, nach 0,890 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Chemcrux Enterprises im vergangenen Quartal 221,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chemcrux Enterprises 194,2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at