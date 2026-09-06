Chemed Aktie
WKN: A0CBF4 / ISIN: US16359R1032
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06.09.2026 02:55:01
Chemed Executive Spencer Lee Sells 1,000 Shares for $541,040
Spencer S. Lee, executive vice president of Chemed(NYSE:CHE), sold 1,000 shares of stock on Aug. 21, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($541.04); post-transaction value based on Aug. 21, 2026, market close ($540.57).Chemed is a diversified healthcare and services company with a $6.7 billion market capitalization, operating a substantial network of 15,811 employees across two complementary business segments. The company's dual-segment strategy combines high-margin hospice and palliative care services with established home services operations, generating $2.6 billion in TTM revenue and $275 million in net income. This diversified approach provides revenue stability while capitalizing on secular trends in aging demographics and rising demand for essential home services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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