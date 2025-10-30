Chemed informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chemed hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,46 USD, nach 5,00 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chemed im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 624,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 606,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at