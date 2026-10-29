Chemed stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chemed hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,57 Prozent auf 690,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 624,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at