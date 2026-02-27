Chemed stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chemed ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chemed die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,48 USD gegenüber 6,02 USD im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,10 Prozent auf 639,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 640,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 18,34 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 19,89 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,53 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at