Chemed vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Chemed lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 5,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 673,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 618,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at