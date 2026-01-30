Chemfab Alkalis: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chemfab Alkalis veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,09 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chemfab Alkalis 1,32 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 681,5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 836,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at