30.01.2026 06:31:29
Chemfab Alkalis: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Chemfab Alkalis veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,09 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chemfab Alkalis 1,32 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 681,5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 836,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
