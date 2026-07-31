Chemfab Alkalis: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Chemfab Alkalis hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,99 INR, nach 1,77 INR im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 731,6 Millionen INR, gegenüber 915,4 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,08 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at