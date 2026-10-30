Chemfab Alkalis veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Chemfab Alkalis hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,47 INR gegenüber -1,400 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 756,2 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 765,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at