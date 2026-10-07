Succeed Aktie
WKN DE: A3C9KM / ISIN: JP3316900004
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07.10.2026 06:00:13
Chemical groups succeed in watering down EU pesticide rules
European Commission and leading MEPs side with industry demands for laxer standardsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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