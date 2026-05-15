Chemical Works of Richter Gedeon: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Chemical Works of Richter Gedeon ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chemical Works of Richter Gedeon die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 357,00 HUF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 373,00 HUF je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 220,20 Milliarden HUF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 224,02 Milliarden HUF umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at