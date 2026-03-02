Chemical Works of Richter Gedeon legte Quartalsergebnis vor

Chemical Works of Richter Gedeon ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chemical Works of Richter Gedeon die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 378,00 HUF gegenüber 348,00 HUF je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chemical Works of Richter Gedeon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 248,76 Milliarden HUF. Im Vorjahresviertel waren 221,12 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1271,00 HUF ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1307,00 HUF je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Chemical Works of Richter Gedeon mit einem Umsatz von insgesamt 928,96 Milliarden HUF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 857,55 Milliarden HUF erwirtschaftet worden waren, um 8,33 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1250,18 HUF gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 918,98 Milliarden HUF geschätzt.

Redaktion finanzen.at