Chemical Works of Richter Gedeon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chemical Works of Richter Gedeon äußerte sich am 28.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,23 Prozent auf 176,30 Milliarden HUF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 150,39 Milliarden HUF erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 135,58 HUF je Aktie sowie einen Umsatz 169,31 Milliarden HUF prognostiziert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 639,72 HUF. Im Vorjahr hatte Chemical Works of Richter Gedeon 563,00 HUF je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 623,00 Milliarden HUF – das entspricht einem Zuwachs von 9,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 566,78 Milliarden HUF erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 640,33 HUF sowie einen Umsatz von 604,89 Milliarden HUF prognostiziert.

Redaktion finanzen.at