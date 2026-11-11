Chemical Works of Richter Gedeon veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Chemical Works of Richter Gedeon hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 390,00 HUF. Im Vorjahresviertel waren 237,00 HUF je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 234,28 Milliarden HUF – das entspricht einem Zuwachs von 9,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 214,69 Milliarden HUF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at