Leading Holdings Group Aktie
WKN DE: A2QK10 / ISIN: KYG5410P1000
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09.07.2026 13:48:22
Chemicals companies hit out at UK science funding cuts
Particle accelerator used by both public and private sector scientists is part of 15% research centre savingsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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