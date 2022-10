Chemie-Nobelpreis geht an drei Molekül-Forscher

Stockholm/Berlin (Reuters) - Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an die Amerikaner Carolyn Bertozzi und Barry Sharpless sowie den Dänen Morten Meldal.

Sie werden für ihre Erkenntnisse im Bereich der Molekülforschung ausgezeichnet, wie die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Für Sharpless ist es bereits der zweite Nobelpreis. 2001 wurde er ebenfalls im Bereich Chemie ausgezeichnet.

Die Akademie würdigte die Wissenschaftler Sharpless und Meldal, "weil sie die Chemie in das Zeitalter des Funktionalismus geführt und die Grundlagen der Klick-Chemie gelegt haben". Bertozzi habe die Klick-Chemie in eine neue Dimension geführt, indem sie sie in lebenden Organismen angewendet habe. Dank ihrer Erkenntnisse konnte die Wissenschaft unter anderem die Zielgenauigkeit von Krebsmedikamenten verbessern.

Der mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (etwa 920.000 Euro) dotierte Nobelpreis ist eine der weltweit wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Er wird in mehreren Disziplinen vergeben. Im vergangenen Jahr ging der Chemie-Nobelpreis an den deutschen Wissenschaftler Benjamin List und den in Schottland geborenen US-Forscher David MacMillan, die für die Entwicklung der asymmetrischen Organokatalyse oder die Beschleunigung von chemischen Reaktionen ausgezeichnet wurden.

Als bekannteste Trägerin des Chemie-Nobelpreises gilt Marie Curie, die ihn 1911 für die Entdeckung der Elemente Radium und Polonium erhielt. Sie ist zugleich der erste Mensch, der zwei Mal mit dem Nobelpreis geehrt wurde: 1903 wurde sie im Bereich Physik ausgezeichnet.

