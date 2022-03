Chemie-Tarifrunde startet auch im Norden

HANNOVER/HAMBURG (dpa-AFX) - Die erste große Tarifrunde dieses Jahres beginnt nun auch in Norddeutschland: Für rund 300 Chemie-Unternehmen in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein starten am Dienstag (11.00 Uhr) in Hannover die Gespräche. Im Bezirk Hessen zum Beispiel laufen sie schon, ab dem 21. März geht es dann ebenfalls in Hannover in die bundesweiten Verhandlungen. Die Gewerkschaft IG BCE fordert für die knapp 66 000 Tarifbeschäftigten in der norddeutschen Chemie- und Pharmaindustrie eine Steigerung der Entgelte oberhalb der Inflationsrate - die Kaufkraft müsse angesichts der hohen Inflation gestärkt werden, Verluste beim Reallohn seien nicht hinnehmbar. Der Arbeitgeberverband Chemie-Nord lehnt dies ab. Er verwies vor allem auf die hohen Investitions- und Rohstoffkosten in vielen Betrieben./jap/DP/zb