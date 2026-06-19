WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Chemietitel im Fokus
|
19.06.2026 15:50:00
Chemieaktien wie LANXESS, BASF und WACKER legen nach Analystenlob zu
Auch andere Chemiewerte wie BASF, WACKER CHEMIE oder Evonik stiegen wieder und gewannen bis zu fünf Prozent. Seit Mitte März hatte die Branche von einer Sonderkonjunktur durch den Iran-Krieg profitiert. Zuletzt aber geriet die Erholung durch die Entspannung ins Wanken.
Nun empfahl Experte Abed Jarad von MWB Research LANXESS-Aktien mit einem Kursziel von 20 Euro zum Kauf. Durch die jüngste Anleihe-Platzierung hätten sich die Kölner zunächst erfolgreich refinanziert und damit einen guten Zugang zum Kapitalmarkt bewiesen. Die Kosten seien allerdings etwas höher, sodass der weitere Schuldenabbau von der Ergebnisentwicklung abhänge. Die jüngste Entspannung bei Öl- und Gaspreisen sei hilfreich, in der Lieferkette lasse aber gleichzeitig der Auftrieb durch die Verwerfungen des Krieges nach.
Insgesamt sieht Jarad die Lage optimistisch und geht dabei davon aus, dass im ersten Quartal der Tiefpunkt erreicht wurde. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken für das zweite Halbjahr und für 2027 sei günstig. Denn selbst eine moderate Erholung der Endmärkte bedeute auf niedrigem Auslastungsniveau enorme Fortschritte.
Analyst Sebastian Satz von der US-Bank Citigroup schrieb nach den jüngsten Käufen von LANXESS-Aktien durch leitende Führungskräfte des Chemiekonzerns, diese dürften seiner Meinung nach darauf abzielen, Vertrauen in die mittelfristigen Aussichten zu signalisieren.
Der Hintergrund für die sogenannten Insiderkäufe könnte Satz zufolge sein, dass es sich bei den LANXESS-Aktien um die mit den meisten Netto-Leerverkäufen in seinem Beobachtungsuniversum handele. Das heißt, bei LANXESS setzten aktuell besonders viele Anleger auf fallende Kurse. Die Insiderkäufe könnten laut dem Experten zudem mit Bedenken des Marktes hinsichtlich des freien Barmittelzuflusses und der Bewertung der Beteiligung an dem Joint Venture für technische Hochleistungspolymere, Envalior, zusammenhängen.
/ag/jha/la/edh/men
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
17.06.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.06.26
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.06.26
|Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
05.06.26
|Analyst sieht begrenztes Potenzial bei WACKER CHEMIE - Aktie tiefer (dpa-AFX)
|
05.06.26
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag im Seitwärtstrend (finanzen.at)
|
05.06.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|09:35
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.05.26
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:35
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.05.26
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|09:35
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.05.26
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|98,70
|3,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.