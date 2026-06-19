WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Chemietitel im Fokus 19.06.2026 15:50:00

Chemieaktien wie LANXESS, BASF und WACKER legen nach Analystenlob zu

Chemieaktien wie LANXESS, BASF und WACKER legen nach Analystenlob zu

Eine Kaufempfehlung von MWB Research sorgt bei LANXESS für Rückenwind. Auch andere Chemietitel fahren daraufhin Kursgewinne ein.

Dank eines positiven Analystenkommentars haben sich die Aktien von LANXESS am Freitag auf das höchste Niveau seit Monatsanfang erholt. Bis zum Nachmittag zogen die Papiere des Chemiekonzerns via XETRA um gut acht Prozent auf 17,17 Euro an. Damit waren sie der Favorit im Index der mittelgroßen Werte MDAX, der nahezu auf der Stelle trat.

Auch andere Chemiewerte wie BASF, WACKER CHEMIE oder Evonik stiegen wieder und gewannen bis zu fünf Prozent. Seit Mitte März hatte die Branche von einer Sonderkonjunktur durch den Iran-Krieg profitiert. Zuletzt aber geriet die Erholung durch die Entspannung ins Wanken.

Nun empfahl Experte Abed Jarad von MWB Research LANXESS-Aktien mit einem Kursziel von 20 Euro zum Kauf. Durch die jüngste Anleihe-Platzierung hätten sich die Kölner zunächst erfolgreich refinanziert und damit einen guten Zugang zum Kapitalmarkt bewiesen. Die Kosten seien allerdings etwas höher, sodass der weitere Schuldenabbau von der Ergebnisentwicklung abhänge. Die jüngste Entspannung bei Öl- und Gaspreisen sei hilfreich, in der Lieferkette lasse aber gleichzeitig der Auftrieb durch die Verwerfungen des Krieges nach.

Insgesamt sieht Jarad die Lage optimistisch und geht dabei davon aus, dass im ersten Quartal der Tiefpunkt erreicht wurde. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken für das zweite Halbjahr und für 2027 sei günstig. Denn selbst eine moderate Erholung der Endmärkte bedeute auf niedrigem Auslastungsniveau enorme Fortschritte.

Analyst Sebastian Satz von der US-Bank Citigroup schrieb nach den jüngsten Käufen von LANXESS-Aktien durch leitende Führungskräfte des Chemiekonzerns, diese dürften seiner Meinung nach darauf abzielen, Vertrauen in die mittelfristigen Aussichten zu signalisieren.

Der Hintergrund für die sogenannten Insiderkäufe könnte Satz zufolge sein, dass es sich bei den LANXESS-Aktien um die mit den meisten Netto-Leerverkäufen in seinem Beobachtungsuniversum handele. Das heißt, bei LANXESS setzten aktuell besonders viele Anleger auf fallende Kurse. Die Insiderkäufe könnten laut dem Experten zudem mit Bedenken des Marktes hinsichtlich des freien Barmittelzuflusses und der Bewertung der Beteiligung an dem Joint Venture für technische Hochleistungspolymere, Envalior, zusammenhängen.

/ag/jha/la/edh/men

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von LANXESS und Evonik schwächer: Chemietitel nach Jefferies-Report im Fokus

Bildquelle: LANXESS

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

mehr Nachrichten

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

mehr Analysen
09:35 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
02.06.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
26.05.26 WACKER CHEMIE Neutral UBS AG
22.05.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

WACKER CHEMIE AG 98,70 3,57% WACKER CHEMIE AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:16 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen