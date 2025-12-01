Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-
01.12.2025 08:00:00

Chemieindustrie fordert Paket zur Stromkosten-Entlastung

Die Chemieindustrie warnt vor wachsenden Wettbewerbsnachteilen für österreichische Unternehmen durch hohe Stromkosten und den geplanten Industriestrompreis in Deutschland. Dieser soll die Stromkosten energieintensiver Betriebe dort auf rund fünf Cent je Kilowattstunde senken, während österreichische Unternehmen derzeit im Schnitt rund 17 Cent/kWh zahlen würden, warnt der Obmann des Fachverbands der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO), Ulrich Wieltsch.

"Wenn Deutschland massiv entlastet und Österreich nicht nachzieht, verschärft sich die Wettbewerbsverzerrung in Mitteleuropa dramatisch", sagte Wieltsch. "Unsere Unternehmen können schon jetzt kaum Schritt halten."

Das österreichische Stromkosten-Ausgleichsgesetz (SAG) sei zwar ein wichtiger Schritt, bleibe mit 150 Mio. Euro für die gesamte Industrie über zwei Jahre aber deutlich hinter der deutschen Förderhöhe zurück, so der Verband. Interne Berechnungen zufolge würde ein vergleichbares Industriestrommodell einzelnen großen Chemieunternehmen hierzulande eine jährliche Entlastung von 14 bis 20 Mio. Euro bringen. Der FCIO fordert daher eine Ausweitung des SAG auf alle stromintensiven Chemiesektoren, die volle Ausnutzung der EU-rechtlich möglichen Kompensationshöhe sowie eine Verlängerung und bessere Planbarkeit bis 2030. Zusätzlich seien spürbare Entlastungen bei Netzkosten, Steuern und der CO2-Bepreisung notwendig, etwa durch eine Absicherung der Entlastungsmaßnahmen nach dem Nationalen Emissionszertifikatehandelsgesetz (NEHG) für 2026 und 2027.

Verlängerung der Gratiszertifikate beim EU-Emissionshandel gefordert

Kritik übt die Branche auch am EU-Emissionshandel: Das geplante Auslaufen der Gratiszertifikate führe in der aktuellen Wirtschaftslage zu erheblichen Mehrkosten und müsse verschoben werden. Die Auktionserlöse aus dem Emissionshandel sollten aus Sicht des FCIO gezielt in klimafreundliche Produktionstechnologien reinvestiert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts zu stärken. Nach Angaben des Fachverbandes erzeugten die rund 230 Mitgliedsunternehmen 2024 mit mehr als 50.000 Beschäftigten Waren im Wert von 19,3 Mrd. Euro.

ivn/bel

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:13 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
08:17 Die Top 20 der größten europäischen Banken
07:28 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigen sich am Montag mit Abschlägen. Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen